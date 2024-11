AFP via Getty Images

Verona-Roma 0-0: Montipò; Daniliuc, Magnani, Coppola, Bradaric; Serdar, Duda; Suslov, Kastanos, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti: Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Konè, Le Fee, Zalewski; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric.: Matteo Marcenaro della sezione di Genova

La squadra di Zanetti arriva alla partita dopo la sconfitta per 1-0 contro il Lecce. Mentre i giallorossi – con lo stesso risultato – hanno piegato il Torino grazie alla rete di Paulo Dybala. La panchina di Juric continua ad essere in bilico. Per lui sarà un ritorno a casa visto che ha allenato i gialloblu dal 2019 al 2021.