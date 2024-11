Verona-Roma: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Verona esi sfidano al Bentegodi per l’undicesima giornata di Serie A. La squadra di Zanetti arriva alla partita dopo la sconfitta per 1-0 contro il Lecce. Mentre i giallorossi – con lo stesso risultato – hanno piegato il Torino grazie alla rete di Paulo. La panchina di Juric continua ad essere in bilico. Per lui sarà un ritorno a casa visto che ha allenato i gialloblu dal 2019 al 2021. La gara si giocherà domenica 3 novembre alle ore 18.Partita: Verona-RomaData: domenica 3 novembreOrario: 18.00Canale Tv: Dazn/Sky

Streaming: Dazn/Sky Go/Now Tv(4-2-3-1): Montipò; Daniliuc, Magnani, Ghilardi, Bradaric; Serdar, Duda; Suslov, Tengstedt, Lazovic; Sarr. All. Zanetti.(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Konè, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric.la Roma vuole continuare a vincere dopo la vittoria interna contro il Torino. Juric perde Hermoso che è out per un problema muscolare e punta a tornare contro l’Union Saint-Gilloise in Europa League. Dovbyk ha smaltito la febbre e ci sarà. Qualche problema in più per Zanetti che dovrà fare a meno degli squalificati Belahyane e Tchatchoua. Oltre agli infortunati Dawidowicz, Frese, Cruz, Okou e Berardi.

: sarà trasmessa in diretta sia su DAZN che su Sky. Nel primo caso si potrà scaricare l'app di DAZN su una smart tv, nel secondo accedere a Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 del satellite. In entrambi i casi la gara sarà accessibile tramite abbonamento.: Sarà visibile in streaming su NOW, Sky Go e su Dazn attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.