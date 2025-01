Verona-Udinese: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Sembrava finita per Paolo Zanetti sulla panchina del, ma gli ultimi risultati hanno risollevato le quotazioni del tecnico, che nell'ultima giornata del 2024 ha strappato un'importantissima vittoria per 3-2 in casa del Bologna. Non arriva altrettanto lanciata l', rimontata sul 2-2 dal Torino al Bluenergy Stadium, ma appena sei giorni prima i friulani hanno sbancato Firenze. Ci sarà da battagliare al Bentegodi.

Partita: Verona-Udinese

Data: sabato 4 gennaio 2025

Orario: 20:45

Canale tv: Sky, Dazn

Streaming: Sky Go, Now, Dazn

: Montipò; Ghilardi, Coppola, Dawidowicz; Tchatchoua, Duda, Serdar, Suslov, Lazovic; Sarr, Tengstedt. All. Zanetti.: Sava; Kabasele, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.- Tanta scelta come al solito per il Verona: Zanetti deve scegliere tra Sarr e Livramento e tra Tengstedt e Mosquera, mentre avanzano le proprie candidature Belahyane per il centrocampo e Magnani per la difesa. Se Lazovic non dovesse farcela, è pronto Bradaric sulla sinistra. Nell'Udinese potrebbe esordire dall'inizio o a partita in corso Solet, difensore arrivato dal Salisburgo; in difesa si candida Touré dopo il gol al Torino ma vanno valutate anche le sue condizioni. Payero è tornato: insidia Ekkelenkamp nella zolla di mezzala.

- La sfida fra Verona e Udinese sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi. La gara sarà trasmessa in diretta anche su SkySport Calcio e Sky Sport 251.- Il match sarà visibile in streaming su Dazn scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La gara sarà visibile in streaming anche su SkyGo e Now.

- Telecronaca di Alberto Santi, commento tecnico di Fabio Bazzani.