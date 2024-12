Sampdoria, Silvestri non è più nei piani: Verona e Empoli su di lui

Getty Images

Lasi prepara a una vera e propria rivoluzione nel mercato di gennaio. Dopo mesi difficili sul campo, il club genovese è deciso a sfoltire la rosa e ridurre il monte ingaggi, puntando su giocatori più funzionali al progetto. Tra i nomi illustri finiti ai margini c’è anche quello di Marco, il portiere classe 1991 arrivato a Bogliasco nell’ultimo giorno di mercato estivo su precisa richiesta dell’ex allenatore Andrea Sottil.Silvestri non è mai riuscito a imporsi come titolare indiscusso, né con Sottil, né con Semplici. Alcune prestazioni segnate da incertezze hanno fatto perdere fiducia al tecnico e al club, e nelle ultime settimane ha ceduto il posto tra i pali a Ghidotti. Oltre ai problemi tecnici, un altro fattore decisivo è l’ingaggio pesante del portiere:a stagione, una cifra che la Sampdoria non può più permettersi in una fase di contenimento dei costi.

Non mancano, però, gli estimatori per Silvestri in Serie A. Ilsembra essere in pole position per riportarlo al Bentegodi: i gialloblù cercano un’alternativa a Lorenzo Montipò e vedono in Silvestri il profilo ideale, vista anche la sua esperienza. Secondo La Repubblica, l’è un’altra squadra interessata: con l’addio di Vasquez, i toscani devono intervenire sul mercato per trovare un nuovo portiere affidabile.