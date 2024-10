Getty Images

Il venerdì degli anticipi dellasi chiude con. Torna il derby veneto con ilI padroni di casa hanno ottimi ricordi di questa gara molto sentita: sono infatti imbattuti contro il Venezia in Serie A, grazie a cinque successi e un pareggio. La squadra diguarda dall’alto in basso quella dianche in classifica. Sei punti pere compagni ma anche tre ko di fila, il Venezia invece è a due lunghezze dai cugini e nelle ultime due gare ha centrato prima il successo contro il Genoa e poi ha impensierito la Roma che ha rimontato il vantaggio dei lagunari.

Montipò; Tchatchoua, Magnani, Ghilardi, Bradaric; Duda, Belahyane; Rocha Livramento, Mosquera, Lazovic; TengstedtJoronen; Sverko, Svoboda, Idzes; Candela, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Haps; Oristanio, Busio; PohjanpaloPartita: Verona-Venezia.Data: venerdì 4 ottobre 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 20:45.Canale TV: Dazn.Streaming: Dazn.

Verona-Venezia viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Telecronaca affidata a Riccardo Mancini, con commento tecnico di Alessandro Budel.