Verona, Zanetti: "Ecco come affronto la Juventus di Motta"

, allenatore del, parla in conferenza stampa in vista del match di lunedì sera con la"La cosa importante è che ha vinto la squadra, non Tengsdet, Mosquera o Livramento, io considero chi entra tanto importante quanto chi parte, bene i singoli, poi è normale che i ragazzi si giocano il posto ogni settimana, in base alla partita poi gioca chi se lo merita, in questo senso contano i dettagli", riporta TMW."Con il Napoli mi serviva un giocatore con le sue caratteristiche non certo perchè considero Dani Silva non all'altezza, anzi. I giocatori giocano per lottarsi il posto e l'allenatore deve rendere qualcosa indietro, poi anche in base alle caratteristiche che servono. Riguardo a Belahyane è entrato molto bene e si meriterebbe di giocare".

"Abbiamo provato tante cose, è determinante la nostra identità, non possiamo essere lunghi e concedere spazio, dobbiamo curare ogni dettaglio, bisogna mettere in campo un blocco squadra importante dove tutti sanno cosa devono fare con un atteggiamento umile per il quale per noi prendere goal è fondamentale"."La Juventus è una squadra molto dinamica in fase di costruzione che lascia pochi punti di riferimento, sono molto intercambiabili, portano i terzini a fare i mediani, destabilizzano il tuo piano tattico, noi dobbiamo ragionare sul nostro modo di difendere, è una partita in cui sicuramente non possiamo concedere spazio, le distanze saranno fondamentali".