Verona-Juventus, chi gioca al posto di Thuram infortunato

Getty Images

Dopo la prima giornata di campionato Thiago Motta deve fare già i conti con i primi infortuni. Nella vittoria contro il Como all’Allianz Stadium l. Il centrocampista salterà la gara contro i gialloblù a causa di una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra.- Motta quindi dovrà scegliere un sostituto al suo posto e sta valutando un paio di opzioni. Considerando che si va verso la conferma del 4-2-3-1 utilizzato nella vittoria casalinga contro il Como alla prima giornata,al 66’ di Juventus-Como. In quella partita ha lasciato fuori a sorpresa Douglas Luiz per fare posto al 2004 Mbangula - gol al debutto in Serie A - con l’infortunio di Thuram però il brasiliano ex Aston Villa si candida per un posto da titolare e oggi è in vantaggio su Fagioli.

- Douglas Luiz ha esordito con la Juventus entrando nel finale della gara vinta 3-0 col Como: il nuovo acquisto ha preso il posto di Locatelli a dieci minuti dalla fine sul punteggio di 2-0, poi sarebbe arrivato il tris di Cambiaso a chiudere definitivamente la partita durante il recupero.; anche qualche partita con la fascia da capitano al braccio. La Juventus l’ha preso in cambio di una parte cash più i cartellini di Barrenechea e Iling-Junior, che dopo essere andato in tribuna nella prima partita potrebbe già partire in prestito.