Verso EURO 2024: tutti i record e i primati storici da battere

Enrico Turcato

6 minuti fa



Questa sarà la 17esima edizione dei campionati Europei di calcio, 64 anni dopo il torneo inaugurale, disputato in Francia nel 1960. La Germania torna ad ospitare un Europeo per la prima volta dal 1988, quando vinse l’Olanda di Gullit e Van Basten. Dal 2000 ad oggi, questa è solo la terza volta – dopo 2004 e 2016 - in sette edizioni che un Europeo si svolgerà esclusivamente in un unico Paese. Mentre i tornei 2000, 2008, 2012 e 2020 si sono svolti in almeno due Nazioni differenti. Ma quanti record si possono battere ad EURO 2024? Quali sono i primati storici che resistono nel tempo e quali quelli a rischio? Per scoprirlo abbiamo analizzato giocatori, Nazionali e allenatori.