Italia-Portogallo Under 17: probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale degli Europei

L'Italia Under 17 di Massimiliano Favo si gioca la possibilità di laurearsi Campione d'Europa affrontando il Portogallo Under 17 nella finalissima dell'Europeo di categoria che si sta disputando a Cipro. Dopo aver dominato il suo girone vincendo tutte e tre le partite contro Slovacchia, Polonia e Svezia, dopo aver eliminato ai rigori l'Inghilterra Under 17 ai quarti e aver vinto anche la semifinale contro la Danimarca Under 17 nell'ultimo atto del torneo gli Azzurrini affronteranno una delle nazionali che, in queste annate (2007 e 2008) più volte si è trovata ad affrontare. Calcio d'inizio al Limassol Stadium di Limassol a partire dalle 19.30. Ecco tutte le informazioni per poter seguire in diretta questo attesissimo Italia-Portogallo le due selezioni che partivano ai nastri di partenza fra le favorite per la vittoria finale

• Partita: Italia Under 17-Portogallo Under 17• Data: giovedì 04/06/2024• Orario: 19:30• Canale TV: -• Streaming: RaiPlay, UEFA.tvItalia-Portogallo, gara valida per i quarti di finale degli Europei Under 17 non sarà trasmessa in diretta tv in Italia poiché nessun canale ha scelto di mostrare l'evento. Italia Under 17-Portogallo Under 17 sarà invece visibile in diretta streaming su smartphone, tablet, pc, smart tv, o utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box, e infine su console PlayStation e XBox scaricando l'app di Rai Play.

Pessina; Benjamin, Natali, Verde, Cama; Coletta, Sala, Di Nunzio; Liberali; Camarda, Mosconi.Ferreira; Soares, Rui Silva, Sousa, Cunha; Mora, Felicissimo, Simoes; Queda, Gabriel Silva, Varela.