Giornata di Champions, giornata dal profumo di Europa che conta, giornata di Juve-Ajax. Alle 21, in campo, la squadra di Allegri contro quella di Ten Hag nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, con l'Allianz Stadium che riparte dall'1-1 dell'andata. Ed è una giornata che si apre col giallo.



11.20 GIALLO RISOLTO - Emre Can, giallo risolto: il centrocampista tedesco ha lasciato i compagni per svolgere trattamenti personalizzati prima della rifinitura.





10.15 GIALLO EMRE CAN - Come riporta sportmediaset, infatti, Emre Can, centrocampista tedesco della Juventus, ha lasciato il ritiro bianconero, non salendo sul pullman che portava la squadra allo Stadium per l'allenamento di rifinitura. L'ex Liverpool ha si è allontanato in auto accompagnato da un dirigente. C'è sul pullman, invece, Giorgio Chiellini, non convocato ma non è da escludere un tentativo di recupero in extremis.