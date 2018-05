Lazio-Inter è l'ultima tappa di un campionato incredibilmente avvincente e che ancora dovrà emettere l'importantissimo verdetto per l'ultimo posto disponibile per la prossima Champions League. Una qualificazione, quella regalata dal quarto posto in classifica che vede al momento in vantaggio gli uomini di Simone Inzaghi, a +3 sui nerazzurri e con due risultati su tre a disposizione. Può solo vincere, invece, Luciano Spalletti che con i 3 punti aggancerebbe i biancocelesti ma li scavalcherebbe in virtù degli scontri diretti a favore.





INFORTUNATI, ASSENTI E RECUPERATI - Tanti i giocatori in bilico per colpa di una condizione atletica non ottimale. Spalletti ha scelto di convocare Roberto Gagliardini anche se sono pochissime le chance di vederlo in campo dal 1' mentre è recuperato Joao Miranda che ritroverà spazio al centro della difesa dopo due gare di assenza. Inzaghi ha scelto invece di non convocare nè Parolo nè Luis Alberto. Recuperati invece sia Immobile che Lucas Leiva entrambi indiziati a partire da titolari.





PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Marusic, Murgia, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson; Immobile.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Vecino, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.





DOVE VEDERLA - La gara tra Lazio e Inter sarà visibile su Mediaset Premium e su Sky, rispettivamente ai canali Premium Sport e Sky Calcio 1, Sky Sport 1 e Sky Calcio Mix;