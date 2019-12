Serata di rimpatriata per la Sampdoria dello Scudetto, che si è ritrovata ieri sera da Carmine, noto ristorante del Levante genovese dove la Sampd'Oro si riuniva per festeggiare i suoi successi in quegli anni indimenticabili. Gli ex blucerchiati hanno approfittato della serata di chiusura del locale per una cena che voleva essere intima, ma che subito ha attirato riflettori, giornalisti e curiosi.



Bocche cucite all'uscita del locale da parte dei ragazzi del '90-'91, solo qualche battuta qua e la. Il più cercato, ovviamente, è Gianluca Vialli che però da buon ex attaccante dribbla tutte le domande relative alla Sampdoria: "Capisci che nelle mia posizione qualunque affermazione può essere usata contro di me…" ha scherzato con Il Secolo XIX. Tipo qualche dichiarazione in merito alle possibili chance di un ritorno in corsa del gruppo interessato all’acquisto della Sampdoria? "Appunto" ha tagliato corto il bomber.



Mancini si è soffermato sul derby: "Comunque vada a finire si salvano tutte e due. Certo, la Sampdoria. Ma anche il Genoa". Lombardo invece scherza sui nuovi ruoli 'istituzionali'. Lui e Mancini infatti si sono riuniti in Nazionale: "Seri? Be’, sì, quasi. Ma siamo sempre noi. Troppa serietà non va bene. Ma ci conosci,no? Se non facciamo un po’ di casino, non funziona. Derby? Saranno entrambe preoccupate. E non sarà facile fino a fine campionato, perché nessuna delle neopromosse di quest’anno cede". Più tagliente invece lo Zar, Pietro Vierchowod: "Chi perde rischia fortemente la retrocessione. I problemi delle due squadre sono innanzi tutto indifesa, ma la Sampdoria - conclude - ha meno qualità di un anno fa".



C'è spazio però anche per le risate. Ad un certo punto Mancini si collega in videochiamata con il Brasile, dove c'è Toninho Cerezo, mentre Mannini si becca alcuni sfottò: "Lui mangia presto perchè al suo paese alle 8 di sera si esce e si va al bar..."