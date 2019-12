Metti una sera a cena, in prossimità delle feste, per augurarsi Buon Natale e l'imminente compleanno di un certo Gianluca. Metti una sera a cena, e riunisci tutti i ragazzi (ormai un po' attempati) della Sampd'oro. Metti, lo Zar Vierchowod e Popeye Lombardo, e la nostalgia è servita.Il teatro della riunione di famiglia non poteva ovviamente essere che Genova dove, in un noto ristorante nel Levante cittadino, si sono ritrovati tutti i. La cena non era stata resa pubblica, ovviamente, ma l'indiscrezione ha cominciato a circolare subito ieri sera, via social e via passaparola. D'altro canto, quando hai nello stesso ristorante una squadra che a Genova è una leggenda, con il C.T. della Nazionale e quello che in molti hanno sognato potesse diventare ildella, è difficile mantenere riservata la notizia.E così la stampa locale si è subito affollata attorno al ristorante dove erano riuniti i ragazzi dello scudetto, che si sono lasciati immortalare nello scatto che vedete sotto, e che sicuramente farà commuovere i tifosi più... 'esperti'.