Vicenza-Carrarese: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Una poltrona per due.sono pronte a contendersi l'ultimo posto utile a festeggiare la promozione in B, incrociandosi nella finale dei. Primo round al 'Menti' mercoledì 5 giugno alle ore 21, ritorno allo stadio dei Marmi domenica 9 giugno alle 17:30.Biancorossi e toscani si sono guadagnate l'atto conclusivo dei Playoff dopo aver eliminato, nella Final Four, rispettivamente l'Avellino e il Benevento: se al termine dei 180 minuti il bilancio tra Vicenza e Carrarese dovesse risultare in parità, per decretare la squadra promossa in Serie B si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Vicenza - Carrarese in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Vicenza-Carrarese sarà visibile in tv in chiaro su Rai Sport, nonchè su Sky Sport Calcio (canale numero 202) e Sky Sport (251). In streaming, invece, la partita sarà disponibile su NOW, RaiPlay e Sky Go.