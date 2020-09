Arturo Vidal non riesce a lasciare il Barcellona e ad abbracciare l'Inter di Antonio Conte. Il giorno dopo il test amichevole vinto dai blaugrana per 3-1 con il Girona, nel quale non è stato impiegato, il cileno è tornato ad allenarsi alla Ciutat Esportiva, sede per gli allenamenti del club catalano.



CON SUAREZ - In attesa di novità da Milano, l'ex Juve (foto mundodeportivo.com) è sceso in campo assieme a Luis Suarez, arrivato in macchina assieme a Lionel Messi dopo l'apertura a una sua possibile permanenza da parte di Ronald Koeman, e poi partito nel pomeriggio alla volta di Perugia per sostenere l'esame di italiano.