Vinicius è sempre il solito: provoca un rosso e sbotta contro l'arbitro, cos'è successo in Venezuela-Brasile

. Il giocatore dele delè stato protagonista di nuove polemiche, stavolta con la maglia verdeoro. Nel pareggio tra(finita 1-1 e valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali),dopo che con lo stesso i rapporti erano stati tesi fin dall'inizio della partita.Il brasiliano avrebbee le dichiarazioni sono state riportate dai media spagnoli, da Sport in primis. Già il commentatore della gara, brasiliano, aveva letto il suo labiale e, evitando di riportarlo, aveva raccontato di come il giocatore non avesse preso di buon grado l’operato del fischietto.

Si tratta di un momento davveroper Vinicius. Il suo Real Madrid stenta e neanche dal punto di vista personale le cose vanno troppo meglio.Le sue prestazioni in campo ne stanno risentendo.. L’attaccante è stato anche colpito da uno schiaffo di, espulso per questo motivo. Il Brasile, con questo inatteso pareggio, restanelle qualificazioni: tra cinque giorni sarà di nuovo in campo controdiBiesa che ha in canna il sorpasso.