Vinicius Jr miglior giocatore della Champions League. Aspettando il Pallone d'Oro

Laè finita e ha il suo nuovo padrone. Ilha vinto il trofeo per la 15esima volta nella sua storia, battendo ilper 2-0 nella finale di Wembley.E tra i protagonisti assoluti della cavalcata dei blancos di Carlo Ancelotti, c'è la sua stella offensiva:- Il fantasista brasiliano classe 2000 si è preso la scena anche nell'ultimo atto della competizione, tante giocate di classe e il gol del 2-0 su assist di Jude Bellingham per chiudere l'incontro.Prodezze che gli sono valse un premio individuale:

- Il panel degli Osservatori Tecnici della UEFA ha nominato l'attaccante del Real Madrid Vinícius Júnior Giocatore della Stagione della UEFA Champions League 2023/24.Vinícius Júnior ha regalato una serie di prestazioni sensazionali al Real durante la sua stagione vittoriosa, segnando sei gol in tutto, compreso quello decisivo nella finale contro il Dortmund."Sono molto felice di poter vincere un'altra Champions League con questo club, che mi ha dato tanto", ha detto il nazionale brasiliano dopo la finale di Wembley. "È una cosa incredibile. Non tutti possono sperimentarlo e vincerlo così tante volte".

