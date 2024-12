Violamania: allo Stadium è Kean il grande centravanti. Un pari d'oro, ma qualche problema resta

Getty Images

Sette partite in totale, zero gol e zero assist. Una sola partita (giocata da 8 in pagella) e un gol. I bilanci da ex di Dusan Vlahovic e Moise Kean ci raccontano cheMoise Kean è stato protagonista con una partita eroica, condita da un gol pesantissimo alla prima da ex con la maglia viola pur senza esultanza, ma Firenze lo perdonerà. Dall'altra parte Vlahovic è stato annullato dall'ottimo Comuzzo, sempre più mastino implacabile della retroguardia viola, e continua il suo digiuno contro la squadra che lo ha reso grande. Allo Stadium

, recita il motto della Juventus. Stavolta lo prende in prestito la Fiorentina che con una partita gagliarda in cui ringrazia (per l'ennesima volta) un super De Gea, porta via un punto importantissimo a Torino. E non era facile perché, al di là del valore dell'avversario, la Fiorentina veniva da un momento di evidente flessione con due sconfitte consecutive in campionato. Sottil ha tolto le castagne dal fuoco ricacciando in gola le urla di esultanza del mondo Juve, ma anche all'AllianzChe Edoardo Bove fosse un giocatore fondamentale per Palladino lo si era capito subito. Ma dopo i 17' di Fiorentina-Inter si è capito che senza di lui la Fiorentina ha perso equilibrio e certezze. E le progressioni verticali di Thuram hanno certificato che oggi la Fiorentina soffre tremendamente per un centrocampo un po' troppo leggero. serve, insomma, ritoccare qualcosa là in mezzo. E una mano può arrivare direttamente dalla società nel mercato di gennaio. Nel frattempo, però, la Fiorentina brinda al nuovo anno.