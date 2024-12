Juventus-Fiorentina, le pagelle di CM: Thuram Faraone, ma Cambiaso rovina tutto. Kean batte Vlahovic

2024 Getty Images

: Forse un po’ titubante sul gol di Kean, ma non porta il peso di quella rete sulle sue spallePiù che Sottil, i problemi se li crea da solo e il supporto a Conceicao è troppo poco: Anche lui, come tutto il pacchetto arretrato, non è esente da colpe sul gol di Kean (Dall’87’ Fagioli sv)Kean gli passa dietro, un errore che influenza quanto di buono fatto fin lì e oltre lì: Parte bene, interessante il movimento ad accentrarsi, ma quando la Viola spinge va in sofferenza (Dal 61’: Errore gravissimo che costa la vittoria, il secondo dopo Lecce

: Per citare: il suo è un 6 più più, pienissimo, come la sua prestazione fatta di tante cose buone. Ma la prestazione è fatta anche di quel mancato pressing su Adli che mette la palla in mezzo per Kean.: Il Faraone esce dalle teche del Museo Egizio: non è un passato da ammirare, ma un presente da gustare e un futuro che promette di essere brillante (Dall’87’z sv): Energia pura, ma sbatte contro la propria testardaggine. Deve alzare la testa e passare palla, non è un dettaglio.: Una prova per lo più anonima, ma mette lo zampino nel secondo gol di Thuram

: La mossa a sorpresa di Thiago Motta non crea l’effetto wow e si sgonfia con il passare dei minuti (Dal 61’ Yildiz 6: Qualche spunto pericoloso alla ricerca del terzo goal): Premessa, non banale: non esce dal match, non si innervosisce, anzi è sempre ben presente, corre lotta e si sbatte. Ma il confronto con De Gea se lo porta a casa il portiere viola. Vale lo stesso nel testa a testa con Kean. (Dall’82’sv): Blackout già visti e rivisti per un risultato già visto e rivisto: è un altro pareggio.

: Thuram deve quasi entrare in porta per fare i due gol, per il resto un muro: Che fastidio per McKennie: spinge, a volte sfonda: Insieme a Ranieri, apre le porte e dà il benvenuto in area a Thuram: Idem come sopra, troppo leggeri nell’occasione dell’1 a 0Entra nell’azione dell’1-1, ma dietro soffre e in fase di spinta potrebbe fare di più (Dl 74’– Il motore resta ingolfato): Troppo molle, serve l’assist a Thuram (Dal 64’Non riesce ad alzare il livello agonistico)

Pennella sulla testa di Kean (Dal 74’– Sbadato, tante imprecisioni): Per lo più sbatte addosso a McKennie (Dal 74’– Decisivo nello sfruttare l’errore di Cambiaso): galleggia tra le linee, sul filo dell’acqua, sono più le volte in cui passa inosservato (Dal 59’: Qualche buona sponda): Un missile sotto la traversa che vale un punto preziosissimoIn quelle scuse alla curva che poi applaude c’è tutto quello che avrebbe potuto essere, quello che adesso è con un’altra maglia. È il più atteso di serata e, adesso, non manca più nelle grandi occasioni

: Nonostante arrivi da una serie negativa, la sua Fiorentina è viva, spavalda, ha voglia di giocare e in più occasioni mette sotto la squadra di casa.