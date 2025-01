Violamania: prima Pradè e Ranieri, poi Gosens. Va tutto bene nello spogliatoio della Fiorentina?

Getty Images

Sembrava difficile fare peggio della partita di Monza.. Certo, non è semplice dare una svolta quando le cose vanno male. La Fiorentina non vince ormai in campionato dal lontano 8 dicembre ed è reduce da una serie di prestazioni negative, eppure la partita si era messa immediatamente in discesa per Ranieri e compagni. In superiorità numerica da metà primo tempo per un clamoroso regalo di Dembele e avanti di un gol. A ripensarci si fa fatica a capire come abbiano fatto i gigliati ad uscire con un solo punto

La Fiorentina è letteralmente implosa su sé stessa nell'ultimo mese e mezzo. Eppure, tutto sommato la stagione è in linea con quelli che sono gli obiettivi. Di certo non è un dramma se la Fiorentina è sesta in classifica e già agli ottavi di Conference League. Ma nonostante questo il climaE i fischi assordanti del Franchi lo confermano in maniera piuttosto inequivocabile."Siamo incazzati, da domani si cambia registro e. Queste le parole del ds gigliato Daniele Pradè dopo la sconfitta di Monza a cui erano immediatamente seguite quelle del capitano Luca Ranieri:". Oggi, invece, a prendere la parola è stato Robin Gosens, uno dei leader carismatici dello spogliatoio: "Prima reagivamo come una famiglia,. Parole pesanti come macigni che fanno sorgere un dubbio monolitico: nello spogliatoio della Fiorentina va tutto bene?