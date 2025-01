Fiorentina-Torino LIVE dalle 12.30

Getty Images

Fiorentina-Torino 0-0(4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Folorunsho; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. All. Palladino(4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Maripan, Sosa; tameze, Ricci; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli: Livio Marinelli della sezione di Tivoli

è il lunch match di domenica 19 gennaio 2025. Alle 12:30 allo stadio Franchi di Firenze viola e granata si sfidano in una gara fra due squadre che non stanno vivendo un ottimo momento di forma. La Fiorentina non vince in campionato da oltre un mese e cerca una svolta dopo il tonfo di Monza. Il Toro, dall'altra parte, ha trovato maggiore stabilità col cambio modulo, ma è reduce da tre pareggi consecutivi in campionato.