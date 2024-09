Violamania: tutto il contrario di Italiano. La Fiorentina oggi è solo Kean, ma per fortuna arriva la sosta

GETTY

Scrivere il "mania" quando Vincenzo Italiano sedeva sulla panchina della Fiorentina, nei periodi più difficili, non è stato sempre semplice. Perché durante la gestione dell'attuale tecnico del Bologna la viola ha messo in mostra gli stessi limiti: una squadra in grado di costruire una notevole mole di gioco che però non riusciva a concretizzare per la mancanza di un centravanti di valore. Molto banalmente:- Tre gol in quattro partite, atteggiamento da leader, cinismo sottoporta. Lo diciamo a bassissima voce: la Fiorentina forse ha finalmente trovato un centravanti degno di questo nome dai tempi di Vlahovic. Il problema, come detto,. Perché, anche contro una squadra che non aveva ancora segnato, la viola ha fatto vedere di essere ancora un cantiere aperto. Quel che convince di meno è la tenuta difensiva. In 5 partite la Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata solamente col Venezia e fin qui i viola non hanno certo incontrato avversari irresistibili.

In questo senso la sosta capita a fagiolo. E Palladino avrà un paio di settimane a disposizione per lavorare sui suoi. Perché la sensazione è che il gruppo sia ancora piuttosto lontano dall'interiorizzare i nuovi dettami tattici. Al Viola Park ci saranno anche alcuni elementi che hanno fatto vedere bei segnali questa sera: Cataldi, Adli e soprattutto Gosens. Ma alla ripresa Palladino non avrà più scuse. E anche in una fase di calendario piuttosto complicata, dovrà dimostrare di aver plasmato la sua Fiorentina,. E non è del tutto un bene.