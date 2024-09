Fiorentina, le pagelle di CM: Gosens si ricorda ancora come si fa, Biraghi si fa sorprendere

Getty Images

il tiro di Djuric è troppo vicino, quello di Maldini preciso, ma molto lento.: partecipa alla frittata sul secondo gol brianzolo. Peccato per lui, perché per il resto la gara non è malaccio, in crescita rispetto all’Ungheria.: fuori posizione sul vantaggio brianzolo. Si riscatta aggiustando il pallone che Kean spedisce in retepassi pure se un marcantonio come Djuric ti sovrasta di testa, ma farsi anticipare su un pallone rasoterra così è abbastanza gravesempre pimpante, ma qualche colpa sulla seconda rete ce l’ha anche lui

: non commette topiche clamorose ma sempre per il medesimo motivo. Ha la fastidiosa tendenza di nascondersi dal gioco.: randella gli avversari aggiungendo dinamismo alla mediana, anche se poca qualitàuna delle sorprese alla lettura delle ufficiali. La partenza è incoraggiante, poi cala un po’. Però l’atteggiamento, sempre propositivo, è incoraggiante.: una porzione di partita a disposizione, mostra cose positive, come la bella palla tagliata per la testa di Gosensbuttato nella mischia a poco più di 24 ore dal suo arrivo. Parte benino e poi cala un po’. Ma la spizzata che vale il 2-2 dimostra che il feeling col gol non lo ha mai perso. Provvidenziale

: altra partita all’insegna della paura. Gli manca del tutto la sfrontatezza messa in mostra proprio a Monza. A oggi deve far spazio a chi sta meglio di lui. Dal 69’ Ikoné 6: meglio rispetto ai suoi standard. Cerca, e a volte trova, la superiorità numerica sulla destraha il merito di venirsi spesso a cercare il pallone ed entrare nel vivo delle azioni di attacco. Ma nell’ultimo passaggio deve decisamente migliorare. E la sensazione è che ancora non abbia capito neppure lui quale sia il suo ruolo naturale.solitamente è uno dei più propositivi da subentrato. Stasera fatica, e di palloni ne vede pochini

altro gol da rapace in un momento difficilissimo. L’unico a provarci sempre e a dare la carica a una squadra totalmente spenta. Un Turati prodigioso gli nega la doppietta. Ma oggi la Fiorentina è Kean e poco altro.se in un momento delicatissimo sei costretto a schierare dal 1’ due giocatori arrivati nelle ultime 48 ore significa che qualcosa non va. E la Fiorentina continua ad essere un cantiere a cielo aperto pieno di limiti e con poche idee. Può contare su Kean e riscopre un Gosens che sarà molto utile. Ma per lui sono 5 partite sulla panchina viola, senza vittorie contro tutti avversari abbordabili. Grazie a Dio è arrivata la sosta