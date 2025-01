Virtus Entella, Gallo: "Qui meno pressioni rispetto alle nostre rivali per la B"

Successo netto dellaorsara a Carpi e in fuga nel girone B. I liguri volano a +5 su Pescara e Ternana e il tecnico Fabioanalizza la gara del Cabassi: "Nel primo tempo il Carpi ci ha aggredito molto, noi siamo rimasti in partita senza rischiare troppo e abbiamo sfruttato le occasioni. Nella ripresa non c'è stata partita, il Carpi è calato e noi, con i cambi, abbiamo accelerato ancora di più. Direi che è una vittoria meritata, ottenuta con intelligenza e sono molto soddisfatto perché la squadra lavora per ottenere sempre il massimo.

Il gruppo è solido, rodato e coeso e chi entra ci permette di mantenere il livello molto alto. L'entusiasmo sta crescendo, oggi ci hanno seguito in 120 e ci hanno sostenuto dal riscaldamento fino al novantesimo. A gennaio abbiamo giocato tante partite fuori casa ma questa squadra è matura e ragiona partita dopo partita. Questo approccio ci ha permesso di ottenere dei risultati, anche perché abbiamo meno pressione rispetto ad altre piazze che sono lì a lottare con noi".