Vitoria Guimaraes-Fiorentina, le pagelle di CM: Mandragora evita problemi, Quarta a maglia invertita?

Varela 7; Alberto 6,5, Fernandes 6,5, Rivas 7, J. Mendes 6; T. Silva 6,5 (80' Handel 6), M. Silva 6,5, Saraiva 6 (67' Samu 6); Kaio Cesar 7, Silva 7,5, Nuno Santos 6 (80' Arcanjo SV). All. Borges 7: di parate ne deve compiere diverse. Una, importante, su Gustavo a metà ripresa. Decisivo: salva con l'assist in extremis una serata che lo ha visto spesso in difficoltà soprattutto in copertura: molto incerto quando deve controllare e gestire il pallone come in occasione del gol di Gustavo. Balla la rumba per tutto il primo tempo. Stasera è bocciato.: dal suo ingresso la Fiorentina subisce decisamente di meno

non irreprensibile in marcatura su Gustavo che la appoggia in rete in totale facilità. Poi qualche minuto dopo lo serve con un assist folle. Non l'unico errore in impostazione. Ma siamo sicuri che non giocasse con loro? Sciagurato: spinge poco e male. Ma in una serata difficile per tutti riesce a lavorare abbastanza bene su Nuno Santos.ci mette lo zampino nel golpartita ectoplasmatica. Ma si trova al posto giusto al momento giusto e fa respirare la Fiorentina con un gol che vale la matematica per gli ottavi di finale: raffinato nel giocare il pallone, ma la Fiorentina gioca ai suoi ritmi, che sono lentissimi. E infatti resta negli spogliatoi. Dal 46': un po' meglio rispetto al marocchino, ma non dà la scossa

qualche sgasata senza troppe pretese quelle poche volte che gli arriva un pallone. Nessuna giocata decisiva. Dal 57'leggermente meglio rispetto al solito: lo si vede a sprazzi, ma quando si accende è l'unico nel primo tempo a dare un sentore di pericolosità. Non ha ancora i 90'. Dal 57' Kean 5,5: si divora una grande occasione davanti a Varela appena entratolo si vede la prima volta al 65', quando serve a Kean un gran pallone con un cambio di gioco. Unico acuto in una partita in cui la fatica la fa da padroneche non sia Kean ormai lo abbiamo capito, ma la differenza con l'ex Juve oggi è davvero abissale. Corre e si sbatte, ma la qualità là davanti latita. Chiude da seconda punta

propone una Fiorentina con quattro attaccanti e con un turnover non totale come nelle ultime uscite europee. La Fiorentina però appare in ritardo sia di condizione che di idee e gioca un primo tempo di grande fatica che la vede anche in svantaggio. La raddrizza coi cambi e con un po' di fortuna. Ma stasera serviva vincere per evitare lo spettro Chelsea nel tabellone, e non gli riesce. Però la missione ottavi è compiuta