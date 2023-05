Prima gli insulti razzisti durante tutta la sua partita, dal momento dell'ingresso in campo e a maggior ragione dopo il suo gol del 2-0 che ha chiuso la partita fra. Quelgridato controdalla curva bergamasca continua a far discutere non solo gli addetti ai lavori con Gasperini che ha provato a minimizzare nel post-partita () e la Juventus che invece ha fatto un comunicato ufficiale a mezzo social (), ma anche i tifosi che, ora più che mai,rifilato dall'arbitro Doveri all'attaccante serbo proprio dopo l'esultanza polemica in seguito al suo gol.si aspettano, infatti, che la Federcalcio italiana e il suo presidente intervengano direttamente sull'accadutosul giocatore e, quindi, per togliere il cartellino giallo a Vlahovic. In sostanza quello che i supporter bianconeri chiedono è la parità di trattamento per la punta serba in rapporto a quanto accaduto proprio prima dellaLa punta belga dei nerazzurri al termine della gara d'andata esultò polemicamente nei confronti dei tifosi bianconeri che lo avevano bersagliato con cori razzisti.- Cosa può succedere quindi? Prima di tutto nella giornata di martedì si riunirà il giudice sportivo della Serie A che analizzerà i referti stilati dagli ufficiali di gara e dagli ispettori presenti al Gewiss Stadium. Poi deciderà in autonomia su possibili sanzioni alla società Atalanta e alla sua curva. Se però sul referto sarà segnato il cartellino giallo e motivato in seguito all'esultanza polemica, allora e solo allora la palla passerà alla Figc che analizzerà il referto e deciderà con Gravina per un'eventuale grazia.