Juventus, comunicazione in arrivo per Kean: è derby sul mercato

Cristiano Giuntoli e Thiago Motta hanno le idee chiare su quali sono i giocatori che non rientrano nei programmi per la nuova Juventus. Tra questi sicuramente figura il nome di Moise Kean: nei prossimi giorni verrà comunicata questa decisione al rappresentante dell’attaccante classe 2000.- Moise Kean che per costo/anno è uno dei giocatori non titolari ad avere il peso più alto. L'ingaggio, ancora con decreto crescita è di 4 milioni di euro annui netti (6 lordi circa) e l'ammortamento arriva a sfiorare i circa 10 milioni annui. L’idea di Cristiano Giuntoli

: il club viola tratta Mateo Retegui ma non molla la presa sull’ex Psg dopo averci provato anche nel mercato di gennaio. I buoni rapporti tra il suo entourage e Daniele Pradè possono favorire il buon esito della trattativa.