Lo aveva detto proprio lui, Dusan Vlahovic, nei primi giorni di ritiro estivo della Fiorentina, rispondendo ad alcuni tifosi. Ebbene, l'offerta tanto attesa - non certo la prima ipotizzata in questi mesi - è in dirittura d'arrivo.Facile credergli, visto che oggigiorno se un calciatore punta i piedi trattenerlo diventa quasi impossibile. Merito di Vincenzo Italiano e del clima di entusiasmo che sta venendo a generarsi a Firenze, un clima che ha convinto anche il connazionale e amico Milenkovic a mettere la firma sul rinnovo (annuale).Nel caso di Vlahovic, il contratto dovrebbe essere prolungato fino a al 2025) Tuttavia, la durata dell'accordo non è che un dettaglio,ai quali parevano potersi spingere le pretendenti. Del resto, il numero 9 viola ha cominciato la stagione nello stesso modo in cui l'aveva finita: segnando. Sono tre i gol in tre partite ufficiali - doppietta in Coppa Italia contro il Cosenza e sigillo in campionato contro il Torino, a secco solo nella difficile gara contro la Roma. LIl presidente Rocco Commisso si è adoperato in prima persona per resistere agli assalti da Spagna e Inghilterra e Italia, soprattutto, ed è all'opera in questi giorni per completare il disegno. Ma non è il momento di rilassarsi, perché il ritorno negli USA non è lontano e il desiderio sarebbe quello di ripartire intorno ai primi di ottobre con la firma di Vlahovic in tasca.ma sicuramente la certezza di non arrivare a pochi mesi dalla scadenza senza prolungamento.