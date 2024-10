Juventus, Ortiz per sostituire Bremer. Scout in Brasile, si tratta col Flamengo

Ladiche fatica ad ingranare sta cercando continuamente un equilibrio che di gara in gara viene messo in discussione sempre più spesso da infortuni che condizionano le scelte dell'allenatore italo-brasiliano. Nel corso di questi primi due mesi di campionato/Champions League ce n'è stato però uno in particolare che ha inevitabilmente stravolto le idee tecnico-tattiche in casa bianconera ed è quello, traumatico al ginocchio, che sta costringendoad una stagione di stop per la rottura del legamento crociato anteriore.Anche per questo il direttore sportivosi è dato una priorità assoluta in vista del mercato di gennaio: trovare un centrale che possa integrarsi subito e che possa essere un valore anche per il futuro quando, verosimilmente, a fine stagione lascerà Torino anche. Sono tanti i profili che gli uomini mercato stanno tenendo in considerazione, dapassando per, ma c'è un profilo che alla Continassa piace più di tutti gli altri:in forza al Flamengo ha un fisico importantissimo essendo alto 185 centimetri e già abituato a giocare in una linea a quattro. Destro di piede, figlio d'arte (suo padre giocava nel Gremio prima di diventare un'icona del calcio a 5 con cui vinse il Mondiale 1992). Scuola Bragantino (società del gruppo Red Bull)Da allora 33 presenze, 1 gol e 2 assist e tantissimi club che lo stanno seguendo fra cui il Napoli di Aurelio De Laurentiis che provò a prenderlo data la possibilità di tesserarloOrtiz è il profilo più gradito a Giuntoli che, proprio per lui, hi. Scout al seguito e, come riportato da Tuttosport, relazioni super positive. Ora però la palla va al livello più alto ovvero alle trattative fra i due club e qui non sarà semplice.Servirà un grande lavoro diplomatico, ma la priorità resta quella di portare il difensore in Italia già a gennaio.