Sensi e l'Inter, com'era iniziata: impatto devastante, poi l'infortunio con la Juve

Stefano Sensi è in uscita dall'Inter: il centrocampista classe 1995 è a un passo dal raggiungere il tecnico Enzo Maresca al Leicester City, in seconda divisione inglese, per prendere il posto di Cesare Casadei, richiamato dal Chelsea. L'emergenza a centrocampo dell'Inter in vista della gara di campionato con la Fiorentina (squalificati Barella e Calhanoglu) sta rallentando l'ufficialità dell'affare, che comunque dovrebbe andare in porto negli ultimi giorni di mercato.



I DETTAGLI - Le Foxes dovrebbero pagare 2 milioni di euro bonus compresi per l'ex Sassuolo, che con i nerazzurri ha appena sei mesi di contratto rimasti. Per lui un nuovo accordo con gli inglesi, da capire se fino al 2025 o addirittura al 2026, e la possibilità di guadagnare il ritorno in Premier League dato che la squadra è prima in classifica con sette punti sulla seconda.



CHE INIZIO A MILANO - Eppure, le prime settimane di Sensi all'Inter erano state meravigliose: prelevato per 20 milioni di euro tra costo del prestito e poi del riscatto, segna 3 gol e mette a referto 4 assist nelle prime 6 giornate. Il feeling con la piazza è splendido, ma arriva il 20 ottobre, e dopo 34 minuti contro la Juventus ecco il primo dei tanti infortuni, un problema all'adduttore che tra l'altro gli preclude la sfida al "suo" Sassuolo.