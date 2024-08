West Ham-Aston Villa: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

(sabato 17 agosto 2024 con calcio d'inizio alle ore 18.30) è una gara valevole per la prima giornata di Premier League.Partita: West Ham-Aston Villa.Data: sabato 17 agosto 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 18.30.Canale TV: Sky e Now.Streaming: Sky e Now.- West Ham-Aston Villa viene trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La gara sarà visibile anche su Now.

Segui West Ham-Aston Villa in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Segui West Ham-Aston Villa in diretta su SKY

GUARDA SU SKY

- Telecronaca affidata a Paolo Ciarravano.: Areola; Wan-Bissaka, Kilman, Todibo, Emerson Palmieri; Rodriguez, Paquetà; Bowen, Kudus, Summerville; Füllkrug.: Lopetegui.: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Onana, Tielemans; Bailey, McGinn, Rogers; Watkins.: Emery.