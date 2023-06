Ilsi è allenato in mattinata allo Strahov Training Center, casa dello Sparta Praga: il tecnico Davidha valutato gli ultimi movimenti in vista della finale di Conference League in programma domani sera all'Eden Arena. Gli Hammers, capeggiati da, sono apparsi rilassati e sicuri dei propri mezzi, con le vecchie conoscenze del calcio italianoche hanno scambiato diverse vedute.- A fine seduta, partitella a campo ridotto con l'attacco titolare opposto alla difesa titolare: al netto di Areola in porta, dovrebbero giocare Coufal, Zouma, Aguerd e Cresswell dietro e Bowen, Paqueta' e Benrahma alle spalle di Antonio. Pochi dubbi in mediana, affidata a Rice e Soucek. Spingeranno fino all'ultimo per un posto l'ex Psg Kehrer in difesa e Fornals sulla trequarti.