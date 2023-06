Tomas, centrocampista del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Conference League contro la Fiorentina:"Quando mi sono reso conto che la finale sarebbe stata a Praga, ho detto subito dai, andiamo, possiamo farcela. E’ la chance di collegare le mie due squadre del cuore, West Ham e Slavia, ce la vogliamo fare. I tifosi sono fantastici, possiamo scrivere un altro capitolo glorioso per noi e per loro.. Ormai sono tre anni e mezzo che sono qua, è una buona fetta della mia carriera. Apprezzerò per sempre quello che ho ricevuto dagli inglesi. La finale è la finale, vogliamo essere pronti sia a livello individuale sia collettivo. Sono felicissimo di tornare in uno spogliatoio familiare, avrò sensazioni familiari e sarò a mio agio, anche solo a venire qui in sala conferenze. Mi hanno chiesto qual è il mio posto, lo sanno (ride, ndr). Ci sono tanti alti e bassi, vogliamo fare la storia. Abbiamo fatto le coppe europee per due anni di fila e vorremmo farne un terzo, e per farlo dobbiamo vincere".