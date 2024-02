What If - E se l'Inter non avesse più ripreso Lukaku? Dybala, Dzeko e non solo, quante sliding doors

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Di nuovo da avversario, di nuovo da grande ex. A partire dalle 18 di sabato 10 febbraio allo stadio Olimpicoper la seconda volta stagionale e, questa volta la sfida potrebbe anche essere decisiva nel percorso della squadra allenata da Simoneverso lo scudetto.in casa nerazzurra per il mancato Lukaku-ter, maUn(e se... ndr.) che si intreccia inevitabilmente con il presente della società milanese, ma anche con quello di altri grandi giocatori della nostra Serie A e non solo.Il primoci riporta quindi a 2 anni fa, all'estate 2022, quella in cui, entro il 30 giugno per non perdere i vantaggi del decreto crescita sullo stipendio da 8+2 milioni di euro netti, l'Inter e il giocatore forzarono la mano con il Chelsea riportando Big Rom a Milano soltanto un anno dopo il ricco addio con la formula del prestito secco daIn quei giorni l'Inter stava trattando sia Gleison Bremer che soprattutto, fu Simone Inzaghi a spingere con la società preferendo a gran voce Lukaku a Dybala, spostando il margine di sostenibilità del monte ingaggi e non permettendo alla dirigenza di poter spingere sulla Joya in nerazzurro (memorabile l'incontro, poi inutile, degli agenti dell'argentino in sede).sarebbe arrivato a zero, e sempre a gratis è poi approdato proprio nella Roma.- Difficile che quei 10 milioni di euro investiti su Lukaku avrebbero poi permesso all'Inter di battere la concorrenza della Juventus per, ma la differenza fra l'offerta nerazzurra da 35 milioni di euro + il cartellino di Casadei e i poco più di 50 milioni pagati dai bianconeri sia casualmente proprio di 10 milioni. Per il brasiliano fu la mancata cessione di Skriniar a condizionare il colpo,Soltanto un anno fa, invece, dopo la finale di Champions League persa a Istanbul contro il Manchester City l'Inter fu chiamata ao che sarebbe scaduto il 30 giugno. Anche in questo caso la possibilità, o promessa poi non mantenuta di fare di tutto per restare all'Inter per un altro anno, convinse i nerazzurri a non rinnovare l'accordo con l'attaccante bosniaco con cui Lukaku, tra l'altro, aveva un rapporto di dualismo mal digerito (non a caso Inzaghi premiò l'ex-Roma oggi al Fenerbahce da titolare nella finalissima).(con Dybala).La gara contro il grande ex nella Capitale sarà anche la prima occasione per rendere effettivo e obbligatorio il riscatto del cartellino die questo per noi, è l'ultimo what if legato a Lukaku. Sì perché se Lukaku avesse mantenuto la parola data, la punta austriaca non solo non avrebbe avuto la chance di essere riscattato sabato, ma(trattato concretamente a inizio mercato) e(che sta cercando un 9 disperatamente) o addirittura sarebbe rimasto bloccato a Bologna alla corte di Thiago Motta frenando di conseguenza anche l'ascesa di Joshuaoggi bomber da almeno 40 milioni di euro. Questa però, è tutta un'altra storia.