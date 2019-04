L'Al-Sadd ha vinto il 14° campionato qatariota della sua storia. Il club di Doha si è laureato campione del Qatar con una giornata d'anticipo, con il 7-2 rifilato ai rivali cittadini dell'Al-Ahly (dove milita peraltro Nigel De Jong, che ha segnato uno dei due gol della sua squadra). Impossibile ormai per la seconda in classifica, l'Al-Duhail, colmare il gap di 7 punti. L'Al-Sadd, allenato dal portoghese Jesualdo Ferreira, ha in rosa due grandi campioni spagnoli come Xavi e Gabi, ed è stato trascinato dal bomber algerino Baghdad Bounedjah, super-capocannoniere del campionato con 39 reti in 21 partite.