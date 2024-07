Xhaka, capitano della Svizzera, sull'Italia: "Erano impauriti, abbiamo vinto prima di entrare in campo"

AFP via Getty Images

, centrocampista e capitano della, torna sul match vinto dalla nazionale elvetica contro l'Italia negli ottavi di finale degli Europei, in corso di svolgimento in Germania. L'analisi di Xhaka sugli Azzurri è impietosa: "Non ho mai visto gli azzurri così in difficoltà sul campo come contro di noi,, come fecero loro con noi tre anni fa proprio all’Europeo. Erano impauriti", si legge su Corriere.it.Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Aebischer (46' st Steffen), Freuler, Xhaka, Ndoye (33' st Sierro); Rieder (26' st Stergiou), Vargas (26' st Zuber); Embolo (33' st Duah). A disp.: Mvogo, Kobel, Elvedi, Zakaria, Okafor, Zesiger, Shaqiri, Jashari, Amodouni. All.: Yakin

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian (30' st Cambiaso); Cristante (30' st Pellegrini), Fagioli (41' st Frattesi), Barella (19' st Retegui); Chiesa, Scamacca, El Shaarawy (1' st Zaccagni). A disp.: Meret, Vicario, Dimarco, Buongiorno, Gatti, Jorginho, Raspadori, Bellanova, Folorunsho. All.: SpallettiMarcatori: 37' Freuler (S), 1' st Vargas (S)Arbitro: MarciniakAmmoniti: Barella, El Shaarawy, Mancini (I)