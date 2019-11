Yaya Touré è stata una colonna indiscussa del centrocampo del Manchester City dal 2010 al 2018. Dopo la breve parentesi in Grecia, all'Olympiacos, questa estate ha deciso di cambiare aria: a luglio è volato in Cina alla corte dello Qingdao Huanghai per riportare la squadra in Serie A. Obiettivo centrato, ma l'ultima partita dell'Ivoriano sarà ricordata per il rosso rimediato dopo 10 secondi: il fallo killer del 36enne, ai danni di un giocatore dello Nantong Zhiyun, non è sfuggito alle telecamere del Var. La sua espulsione è costata la sconfitta per 2-1 alla sua squadra.