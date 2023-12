Una giornata da sogno: esordio in Serie A, primo gol nel massimo campionato italiano, e che gol quello di Kenan Yildiz. Dribbling su tre uomini e destro secco sul primo palo. C’è la sua firma, oltre a quella di Vlahovic, nella vittoria della Juventus sul Frosinone.. Ora il gioco si fa più difficile. Il ragazzo, cresciuto nella Juventus Next Gen, ha fatto il suo primo vero passo nel mondo dei grandi e ora punta a capire quale sarà, e soprattutto, se ci sarà un posto nella Juventus di Allegri.- Le parole dell’allenatore su Yildiz e viceversa sono al miele. Il giocatore ha lodato il suo ‘boss’: ", e dico grazie per tutto quello che sta facendo per me, oggi ho avuto la mia chance. Quando mi ha detto di tagliarmi i capelli l'ho fatto perché alla fine è lui il boss”. Il tecnico, dal canto suo, pare adorare il ragazzo, tanto che in conferenza stampa si è lasciato andare a un giudizio più che buono: "Sono contento soprattutto per lui,, quelli sono i suoi gol perché anche in allenamento spesso li fa. E' una soddisfazione anche per tutti quelli che hanno lavorato nel settore giovanile della Juventus”.- Allegri è stato chiaro sui giovani prodotti del settore giovanile., ha detto, e allora ecco che si apre una possibilità anche per il turco. Tuttavia nelle ultime ore si è parlato di un inserimento proprio del Frosinone su di lui. È stato lo stesso ds, ai microfoni di Tuttosport, a manifestare molto direttamente l’interesse per il giocatore. "Mi piace da morire.". Il club ciociaro ha ottimi rapporti con la Juventus, soprattutto dopo le operazioni che hanno portato a Di Francesco Matias Soule e Kaio Jorge. Il giocatore ha manifestato il desiderio di giocare con maggiore frequenza. Il suo desiderio, stando alle gerarchie, è difficilmente realizzabile, ma non impossibile. Tuttavia la Juventus ha bisogno di monetizzare. Nel caso in cui sulla scrivania di Giuntoli arrivassero offerte irrinunciabili,. Eventualmente, il calciatore avrebbe bisogno di raccogliere minuti per alzare il valore di mercato. Intanto, anche dall’estero arrivano interessamenti:. Il ragazzo, insomma, è corteggiato. Per il momento, però, la Juventus e il suo tecnico si godono il proprio gioiello. Il futuro è tutto da scrivere. Yildiz ha dichiarato amore alla Juventus e il suo gol di oggi potrebbe rappresentare un sigillo importante per il futuro. Un segnale che potrebbe significare anche la volontà di. La scelta sul suo futuro, ovviamente,