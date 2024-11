AFP via Getty Images

AtalantaFa quel che può sul gol svizzero, poi messo poco alla prova.Bravo, tranquillo e determinato, sia davanti che dietro. Tacco splendido per il nuovo vantaggio.Si perde Ganvoula nel pareggio casalingo.Trova il secondo gol con la maglia dell'Atalanta.Sprazzi del fenomeno dei tempi d'oro, la gioca tutta.Sostituire Ederson non era semplice, ci riesce.Cuore, grinta e qualità. Oltre che ordine in mediana.Aiuta anche in difesa negli ultimi minuti.Più che positivo, evitabile il giallo.

Tre assist e due reti, giù il cappello.Doppietta anche per lui, si sblocca anche in Champions.Fa rifiatare qualche titolare ma nessuno se ne accorge.Entra per Retegui.Entra per Brescianini. Slalom in velocità e grande gol allo scadere.Entra per De Ketelaere.Entra per Kolasinac.sv Entra per Hien.