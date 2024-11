Il Giornale - Si muove l'Arsenal per Retegui e l'Atalanta fa il prezzo: costa già il doppio rispetto a tre mesi fa

Getty Images

La stagione di Mateoè partita coi fuochi d’artificio. Il primo terzo del campionato dell’attaccantee dellaha sorpreso anche i fan più accaniti dell’excon una costanza e una completezza davanti alla porta che fa invidia ai bomber più acclamati in giro per l’Europa. È però proprio in Champions che Retegui deve compiere uno step ulteriore.un’occasione ghiotta arriva ora con la trasferta didove i nerazzurri affronteranno, sul sintetico, lo

… Sono tranquillo, è un lavoro di squadra, stiamo facendo benissimo sia in Italia che in Europa e dobbiamo continuare così, continuando a fare questo calcio.così il 25enne Retegui ha sbrigato la pratica e la domanda sul digiuno europeo. Nulla di preoccupante comunque pere la sua squadra che, nonostante la punta principale sia a secco, continua a ottenere ottimi risultati, non solo in campionato, ma anche in coppa.

Sfatare il tabù europeo: questo l’obiettivo digià con loper mettersi definitivamente alle spalle quele affermarsi come nove dal valore europeo. I numeri d’altronde sono dalla sua parte e stanno richiamando l’attenzione di tante big. Secondo Il Giornale, proprio i Gunners avrebbero visionato il classe 1999 dal vivo e più volte durante la stagione. Quello che è stato comprato ad agosto pere in fretta e furia dopo l’infortunio di, ora è. Sarebbe questa la richiesta dell’Atalanta qualora qualche squadra dovesse bussare a Zingonia per il giocatore legato al club fino al. Sono bastati dunque pochi mesi perdi una punta vecchio stampo che in A segnai, che punta a diventaree che ora vuole