Young Boys-Inter Youth League: formazioni, dove vederla in tv e streaming

con calcio d'inizio mercoledì 23 ottobre alle 14 allo Sportpark Wyler di Berna è una gara valevole per la terza giornata dellache segue il nuovo format ideato per la nuovaI nerazzurri d Andrea Zanchetta in campionato continuano ad alternare risultati altalenanti e arrivano alla gara da due pareggi consecutivi. In Europa però si trasformano e, dopo aver battuto per 4-2 il Manchester City nel match d'esordio si sono ripetuti vincendo 4-0 contro la Stella Rossa balzando al primo posto momentaneo in classifica. Gli svizzeri non vanno sottovalutati dato che all'esordio hanno battuto l'Aston Villa e poi hanno perso per 4-2 mettendo in difficoltà il Barcellona.

Young Boys-Inter di Youth League è su Now

Partita: Young Boys Under 19-Inter PrimaveraData: mercoledì 23 ottobre 2024Orario: 14.00Canale TV: Sky Sport 1 (201)Streaming: Sky Go, NOW, UEFA.tvYOUNG BOYS (4-4-2): Cherif; Thermoncy, Jetzer, Raicevic, Smith; Etoski, Bomo, Jost Mendes; Rufener Tsimba.INTER (4-3-3): Calligaris; Della Mora, Re Cecconi, Maye, Cocchi; Topalovic, Zanchetta, De Pieri; Thiago Romano, Lavelli, Mosconi.

La sfida fra Young Boys Under 19 e Inter Primavera sarà trasmessa in diretta tv da Sky che la trasmetterà sul canale Sky Sport Uno, canale 201. La gara sarà visibile anche in streaming su smartphone, tablet e pc attraverso le app e i rispettivi siti web di SkyGo, Now e UefaTv.- Sky ha affidato la telecronava di Young Boys-Inter di Youth League a Giovanni Poggi.