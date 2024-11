Youth League, giornata no per le italiane: pari 0-0 di Bologna e Juventus, Milan ko a Madrid

Getty Images

Non è sicuramente stata una giornata positiva per le squadre italiane impegnate inconche non sono riuscite ad ottenere una vittoria in nessuno dei tre incontri in programma oggi.Il primo incontro ha vistoin questa Champions dopo 3 sconfitte consecutive. Contro il Monaco Under 19ma che ancora vede distante almeno 3 punti la zona playoff.Stesso risultato che comunque fa ripartire la classifica per ladi Magnanelli che, con lo 0-0 ottenuto contro ilsi tiene in piena zona playoff occupando momentaneamente il settimo posto in classifica.

Infine altra battuta d'arresto per ilche è ancora a secco di vittorie in Youth League e che cade 2-1 in casa delin una partita terminata in 10 contro 10. I rossoneri occupano oggi la 29esima piazza a -2 da un piazzamento playoff. Di Sia il gol del 2-1 dopo il doppio vantaggio firmato da Yanez e Fortea.