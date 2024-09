Zalewski dottor Jekyll e Mister Hyde: decisivo in nazionale, fantasma con la Roma

Getty Images

Tutti almeno una volta abbiamo sentito parlare dello ‘strano caso del dottor Jekyll e di mister Hyde’. È diventata la metafora della doppia personalità ed è un po’ quello che sta rappresentando Nicola: male con la Roma e decisivo in Nazionale. Nell’ultima sfida in Nations League è stato decisivo con due penalty conquistati e uno realizzato all’ultimo respiro regalando la vittoria alla Polonia. L’esterno anche a marzo era risultato decisivo segnando nella batteria dei rigori che che ha regalato ae compagni la qualificazione agli Europei.

- Anche a giugno nelle amichevoli prima del torneo aveva trovato la rete. Con la Roma nella passata stagione 0 gol tra campionato e coppa e tante prestazioni altalenanti. Zalewski con la maglia giallorossa non riesce ad esprimere al meglio il suo potenziale. O meglio, ci è riuscito solamente nella prima stagione con. Nell’annata 2021-2022 (quella terminata con la vittoria della Conference) aveva stupito tutti. Ad oggi però quel Nicola è solo un lontano ricordo.con la Roma non riesce a convincere ed ora con l’arrivo diil suo minutaggio rischia di diminuire sempre di più. Il belga è già partito titolare contro la Juventus e De Rossi sta pensando di tornare con la difesa a tre. Lo spazio per lui sulla sinistra diminuirebbe sempre di più e a beve tornerà a pieno regime anche. Zalewski subisce la pressione di una piazza complicata e contro l’Empoli gli oltre 60.000 dell’Olimpico lo hanno fischiato ad ogni errore. Questa estate era nella lista dei cedibili, ma ha declinato un’offerta importante del PSV Eindhoven per potersi giocare le sue carte nella Capitale. Il prossimo anno il suo contratto scadrà e non ci sono spiragli per un rinnovo.