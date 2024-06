Zalewski e il futuro alla Roma: "Le cose si fanno in due, se non c'è volontà..."

30 minuti fa



Nicola Zalewski è stato appena eliminato con la sua Polonia all'Europeo. E vede il futuro ancora nebuloso visto che la Roma non lo ha mai chiamato per il rinnovo e vorrebbe cederlo per fare cassa o arrivare più facilmente a Bellanova. "Con De Rossi ci troviamo bene, abbiamo fatto una ottima seconda parte di stagione e in questo mese e mezzo avremo modo di lavorare con lui e migliorare alcuni dettagli", ha esordito Zalewski ai microfoni di Sky Sport. Sul futuro però il polacco ammette: "Quando tornerò penserò a lavorare con la Roma. Ho sempre pensato che le cose si fanno in due, se non c'è volontà da una delle due parti si prendono strade diverse e vediamo cosa succede".