Gianluca Zambrotta, ex difensore tra le altre di Juve e Milan, ha parlato a margine del Gran Galà del calcio del duello scudetto tra l'Inter e i bianconeri: "L’Inter sta facendo molto bene e ha scavalcato la Juventus in classifica. Quale sarà la chiave per vincere lo scudetto? A fare la differenza da qui a fine campionato certamente sarà l’ingrediente della continuità di risultati. Per vincere un campionato occorre avere una rosa di qualità a disposizione per tutte le competizioni".