Nicolò, centrocampista offensivo in prestito dal Galatasaray all'Aston Villa ed ex Roma, ha pubblicato un post per confermare il suo infortunio e ringraziare dei messaggi di vicinanza ricevuti:"Grazie per la vicinanza in queste ore a voi ‘Villans’ e ai tanti tifosi italiani e turchi. Non vedo l’ora di tornare in campo più forte di prima! Purtroppo dovrò rinunciare al sogno di rappresentare la mia Nazione in una grande competizione. Ma verrà quel giorno, ne sono certo e sarà bellissimo! Forza Azzurri!".