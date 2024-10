Zaniolo, rilanciarsi con l'Italia per prendersi l'Atalanta: chi può perdere il posto

Sono bastati queiper capire che Zaniolo è tornato e tra non molto potrà essere utile alla causa. "" aveva effettivamente detto l'ex Napoli non convocando il fantasista solo in virtù dei pochi spezzoni accumulati tra Champions e Serie A.La squalifica di Pellegrini è stato un invito a nozze per anticipare quanto sarebbe successo nella prossima pausa. Dopo quasi sette mesi, Zaniolo può tornare a guidare l'attacco azzurro, non solo nerazzurro. Spalletti sa che grazie al lavoro di mister Gasperini l'attaccante può tornare ai massimi livelli, ne ha avuto riprova con Scamacca prima e Retegui poi.A fermarlo finora sono stati soloNon certo la voglia, la determinazione e la motivazione che gli hanno fatto gi prendere un palo e un paio di gol sfiorati e gli avevano fatto dire appena arrivato a Bergamo: "Voglio essereLa sfida agli spagnoli è solo rimandata, dal 14 agosto al 10 dicembre. Nei due tour de force che attendono l'Atalanta da qui a metà novembre e poi fino a fine anno, sarà indispensabile il contributo dell'ex Roma, che si dovrà guadagnare la maglia dal 1'.ci sono. Ma Zaniolo è il numero 10 che l'Atalanta non ha. E che l'Italia, almeno per l'Israele, si è ritrovata a non avere più.