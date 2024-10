Atalanta, da Scamacca a Brescianini e Scalvini: ecco quando tornano gli infortunati

Calciomercato

Continua ad essere, che anche all'ultima giornata di Serie A, nella manita contro ilha dovuto supplire alla mancanza di una pedina arretrandoin retrguardia. Un adattamento, dal momento che il capitano dell'Atalanta rende di più a centrocampo, e così facendo toglie un importante filtro in mediana. Per questo. anche se la pausa non è vista di buon occhio dache avrebbe voluto continuare a giocare visto il rodaggio della squadra, arriva nel momento migliore per poter recuperare gli elementi della difesa.

Uno su tutti il leader della retroguardia, che sta scontando un fastidio all'anca sinistra. Problema muscolare alla coscia sinistra perall'inizio si pensava fossero solo crampi, ma all'ultimo ha saltato il provino nella mattinata di sabato. La diagnosi parla chiaro:L'albanese dovrebbe recuperare per la trasferta contro il Venezia, domenica 20 ottobre alle 15, Kossounou invece a cavallo di ottobre-novembre. A Venezia sarà difficile rivedere ancheche nell'ultimo periodo ha sempre qualche fastidio che lo ferma, mentre aumentano le speranze per l'esterno sinistroper la sua gonalgia al ginocchio sinistro è in programma il rientro nella seconda metà di ottobre.

Alla lista dei lungodegenti, che si sono rotti il crociato a due mesi di distanza (primi di giugno e agosto 2024), si è aggiunto recentemente ancheNel match in casa del Bologna di fine settembre il centrocampista è incappato in una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Sarà fuori oltre un mese, potrebbe tornare a disposizione per la sfida delcontro l'Udinese, ma è più probabile un suo pieno recupero direttamente dopo la sosta nazionali di metà novembre, e quindi nella trasferta del Tardini contro il Parma delStanno accelerando invece i tempi di rientro gli azzurri: Scalvini si potrebbe rivedere in campo, almeno quello principale di Zingonia per i primi calci al pallone,