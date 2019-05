, in prestito oneroso biennale con diritto di riscatto. Un'operazione da complessivi 26 milioni di euro: 12 subito per il prestito e 14 per l'eventuale riscatto l'anno prossimo. Il 28enne centravanti colombiano è andato però oltre ogni rosea aspettativa e, a suon di reti, sponde e combinazioni vincenti nel dinamico scacchiere di Gasperini,: domani sera la finale di Coppa Italia contro la Lazio, poi le ultime due giornate di campionato decideranno la qualificazione in Champions League. A corredare il tutto,: la classifica marcatori di questo campionato vede solo Quagliarella davanti a lui, con 26 reti; dista invece solo 2 centri il record di segnature in una singola annata di Serie A con la maglia atalantina, appartenente a Pippo Inzaghi che andò a segno 24 volte nel 1996-97.- Duvan Zapata può rivelarsi un'autentica gallina dalle uova d'oro per l'Atalanta: il presidente Percassi ha già parlato esplicitamente di riscatto . Se è vero che il prestito è biennale, nulla vieta al club bergamasco di. Ciò permetterebbe o di blindarlo in vista della prossima stagione, che quasi sicuramente vedrà la Dea in Europa (resta da scoprire in quale competizione), oppure- Zapata ha estimatori in Premier League (piace a West Ham e Chelsea) ma anche a casa nostra: l'Inter, alla ricerca di profili offensivi vista la particolare situazione di Icardi, l'ha tenuto a lungo sotto osservazione; ma nelle ultime settimane è spuntato anche l'interesse del Napoli, in cerca di rinnovamento per la propria rosa.. Specialmente se l'anno prossimo l'Atalanta avrà una Champions da giocare.- In caso di remunerativa cessione di Zapata, l'Atalanta avrà di che guardarsi intorno per trovare un nuovo centravanti. I possibili nomi circolati finora sono due.. Prima di valutare qualsiasi offerta e tentare l'affondo per altri attaccanti, però, ci sono una Coppa Italia da portare a casa, un 4° posto da raggiungere, classifiche marcatori da scalare.