L’amministratore delegato lo ha ribadito agli esponenti della Curva, che una decina di giorni fa si sono presentati in viale della Liberazione a chiedere spiegazioni quando hanno appreso che dopo Hakimi sarebbe partito anche Lukaku. Uno smantellamento vero e proprio, che ha preoccupato gran parte del tifo nerazzurro, anche perché il silenzio e il distacco del presidente Zhang contribuiscono ad esasperare gli animi.. Questo, secondo le indiscrezioni raccolte, sarebbe più o meno il discorso fatto dai tifosi ai dirigenti, che a questo punto, con una call conference, avrebbero chiarito a Zhang un concetto tanto duro quanto concreto: la piazza non prenderà bene questo ennesimo addio (il terzo dopo Conte e Hakimi), se non ci consentirete di investire buona parte del ricavato, saremo costretti a farci da parte.Così l’Inter ha accantonato l’idea Nandez (non era il preferito e sarebbe arrivato solo perché in prestito) in favore del più costoso ma più idoneo Dumfries, chiuso l’operazione Dzeko e impostato i dialoghi per Zapata, che però non è l’unica ipotesi in sostituzione a Lukaku.Dialoghi aperti anche con Commisso per, vero oggetto del desiderio dell’Inter, che per lui è disposta a tutto. Marotta ha già incontrato il presidente viola per parlarne di persona e ribadirgli un concetto molto chiaro: vogliamo parlarne prima con voi e poi con il calciatore, per il rispetto che c’è e per mantenere vivi i buoni rapporti. Insomma, l’Inter quest’anno non potrà permettersi Vlahovic, ma se l’anno prossimo dovesse vendere Lautaro, vorrebbe andare proprio su di lui.